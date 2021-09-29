الأمين العام للشيوخ: اجتماع هيئة المكتب لترتيب أجندة التشريعيات قريبا

يشهد مجلس الشيوخ خلال الساعات الحالية حالة من العمل المتواصل، للانتهاء من التجديدات والإصلاحات التي تتم داخل حرم المجلس والجزء الخارجي استعدادات لبداية الجلسات البرلمانية يوم الثلاثاء المقبل في دور الانعقاد الجديد.

قال المستشار محمود إسماعيل الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن هناك اجتماعا لهيئة مكتب المجلس برئاسة المستشارعبد الوهاب عبد الرازق سيعقد أول الأسبوع المقبل، لمراجعة الترتيبات النهائية قبل انعقاد الجلسة الأولي لمجلس الشيوخ في دور الانعقاد الجديد.

وأضاف إسماعيل، أن هذا الاجتماع سيشهد تحديد أولويات الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الجديد، لاسيما أن هناك بعض المشروعات تم إحالتها من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الماضي.

الأجندة التشريعية لمجلس الشيوخ

تابع المستشار محمود إسماعيل، في تصريحات خاصة للمحررين البرلمانيين، إن هذه التشريعات مطروحة على أجندة اللجان البرلمانية لمناقشتها، وفقا لجدول عمل كل لجنة.

كشف الأمين العام لمجلس الشيوخ، عن استمرار الاستعدادات داخل المجلس استعدادًا لبداية عقد الجلسات البرلمانية في دور الانعقاد الجديد، مضيفًا أن القاعة الرئيسية لمجلس الشيوخ شهدت تطويرًا كبيرًا بدءًا من تغيير فرش المقاعد وطلاءئها، فضلًا عن طلاء القاعة من الداخل.

استعدادات مكثفة لبدء دور الانعقاد الجديد

وأستطرد الأمين العام لمجلس الشيوخ، أنه يتم العمل حاليًا على إجراء بعض التجديدات بالمدخل الرئيسي لقاعة مجلس الشيوخ، وذلك لاستقبال الأعضاء في دور الانعقاد الجديد.

وأكد الأمين العام، أن جدول عمل الجلسة الافتتاحية في دور الانعقاد الجديد، سيتم الاتفاق عليه خلال اجتماع هيئة مكتب المجلس والذي يضم كلًا من «رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والوكيلين بهاء أبو شقة وفيبي فوزي».

وأشار الأمين العام، إلى أن دور الانعقاد الأول للمجلس كان محكوم بعنصر الوقت مما أدى إلى تأجيل مناقشة بعض مشروعات القوانين، مؤكدًا أن الأعضاء مستعدين لدور انعقاد جديد قوي في ضوء الاختصاصات المكفولة لمجلس الشيوخ بموجب الدستور وقانون اللائحة الداخلية للمجلس.

الأمين العام يشيد بدور المحررين البرلمانيين

حرص المستشار محمود إسماعيل الأمين العام لمجلس الشيوخ على توجيه التحية للمحررين البرلمانيين لدورهم في نقل المعلومة بدقة من الجلسات واللجان البرلمانين، قائلًا: «أن الجميع داخل مجلس الشيوخ يعمل من أجل مصلحة الوطن ورفعة الدولة المصرية».