إزالة 13 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في حملات بالمنيا

أزال قسم التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 13 تعديا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 1114 مترا مربعا، اليوم الأربعاء، شملت 6 حالات تعدٍ بالبناء على أرض زراعية بمساحة 357 م، وحالة تعدٍ علي أرض إصلاح زراعي بمساحة 87 م، و3 حالات تعدٍ بالبناء على أرض أملاك دولة بمساحة 580 م، بالإضافة إلى 3 تعديات بالبناء على أملاك الري والطرق بمساحة 90 م، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا واللواء ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا.

رفع 1300 طن من المخلفات الصلبة والزراعية

كما تمكن قسم البيئة التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من رفع 1300 طن، من المخلفات الصلبة والزراعية المتواجدة بنقاط التجمع بالقرى، بالإضافة إلى تمهيد طريق ترعة الصرف الغربي بدمشاو هاشم وتمهيد طريق صفط الخمار وتم تحرير 78 محضرا متنوع و119 مخالفة نظافة وبيئة وإشغال طريق، وذلك حفاظاً على المظهر الجمالي وتيسير حركة السيارات والمواطنين ومنعا للتكدس.

وأجرى قسم الانارة التابع للوحدة المحلية صيانة 100 كشاف وعمود إنارة وخليتي كهرباء للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتجنبا للحوادث والجرائم.

وكانت الوحدة المحلية حررت 50 مخالفة تموينية متنوعة خلال المرور على الأسواق، حيث تنوعت المخالفات بين «عدم وجود شهادات صحية – عدم وجود سجل بيئي – عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – ضبط منتجات غير مطابقة للمواصفات – ضبط منتجات غير صالحة للاستهلاك وبدون تاريخ صلاحية»، وتم التحفظ على المخالفات وتحرير محاضر لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.