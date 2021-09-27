إزالة 427 حالة تعديات على أملاك الدولة والزراعات في بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عن إزالة 55 حالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تتبع الآثار وحرم السكة الحديد، داخل عدد من القرى التابعة لمركز ومدينة إهناسيا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الإزالات إلى 427 حالة تعديات منذ بدء الموجة الــ18 في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتابع محافظ بني سويف سير العمل في حملات الموجة الـ18، لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية، جاء ذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة.

55 حالة تعديات بإهناسيا

وأعلن المحافظ، خلال تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إزالة 55 حالة تعديات، ما بين 16 حالة على أراضي أملاك الدولة، و 10 حالات على أرض ولاية الآثار، و16 حالة على حرم السكة الحديد، و13 حالة تعديات على الأراضي الزراعية، داخل حدود قرى ومدينة اهناسيا، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات إلى 427 حالة تعديات منذ بدء الموجة الـ18 في 13 من الشهر الجاري وحتى صباح اليوم.

وشدد المحافظ على أهمية استثمار موجات حملات الإزالة المتتالية التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، مشيرا إلى الأولوية في التنفيذ لإزالة التعديات الصارخة وذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدى التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، خاصة وأن ملف مواجهة التعديات يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.