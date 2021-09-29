أعمار المواليد الجدد المسموح إضافتهم على بطاقة التموين عبر «مصر الرقمية»

يبحث عدد كبير من الأسر المستحقة للدعم التمويني عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن سن تنزيل المواليد في التموين، لكي يتمكنوا من إضافة الأبناء غير المقيدين على بطاقة التموين، وذلك عقب إعلان بوابة مصر الرقمية على صفحتها الرئيسية إمكانية تسجيل بيانات الأبناء للحصول على الدعم التمويني.

ونصت بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين، على فتح باب تنزيل المواليد أبناء الأسر الأولى بالرعاية بحيث لا يزيد الراتب الشهري للأسرة على 2400 جنيه إذا كان رب الأسرة موظفا بجهة حكومية أو بالقطاع الخاص، ولا يزيد المعاش على 1500 جنيه إذا كان رب الأسرة صاحب معاش.

سن تنزيل المواليد في التموين.. حد أقصى 4 أفراد

وعن سن تنزيل المواليد في التموين، نبهت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّ الأبناء المتاح إضافتهم على البطاقات التموينية حاليًا هم مواليد أعوام من 2005 إلى 2015 فقط، بشرط أن يكونوا أبناء للأسر الأولى بالرعاية، وفقا للقرار الوزاري الأخير للدكتور علي المصيلحي بشأن أحقية الفئات الأولى في استخراج بطاقات تموينية، وإضافة أبنائهم بحد أقصى 4 أفراد.

الأسر التي يحق لها تنزيل المواليد على بطاقة التموين

- أي أسرة لديها بطاقة تموين ولا يزيد الراتب الشهري لرب الأسرة لها على 2400 جنيه.

- أي أسرة لديها بطاقة تموين ولا يزيد معاش رب الأسرة على 1500 جنيه.

- أي أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، ولا تمتلك بطاقة تموين يحق لها استخراج بطاقة تموين جديدة وتنزيل المواليد أبنائهم عليها.

الحد الأقصى لعدد أفراد البطاقة التموينية

وتشترط وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإضافة إلى تحديد سن تنزيل المواليد، ألا يزيد الحد الأقصى لعدد أفراد البطاقة على 4 أفراد لبطاقة التموين الواحدة.

وجاء نص إعلان بوابة مصر الرقمية في رسالتها التنويهية إلى جميع المواطنين على صفحتها الرئيسية كالتالي: «تنبيه، لا يوجد حاليًا إضافة مواليد، يمكنك فقط إضافة الأبناء للأسر الأولى بالرعاية وذلك إذا كان راتبك أقل من 2400 جنيه أو معاشك أقل من 1500 ولا يزيد إجمالي افراد البطاقة على 4 أفراد».