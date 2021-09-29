التعليم: عزل الطالب المخالط لمصاب بكورونا أسبوعين

كشفت وزارة التربية والتعليم، عن الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022 والتي أقرتها وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الطب الوقائي، وتعميمها وتوزيعها على الإدارات التعليمية والمدارس، في ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تبذلها الدولة، استعدادًا لعام دراسي جديد آمن للطلاب والمعلمين والعاملين بالتربية والتعليم على مستوى الجمهورية.

تخصيص جزء من الإذاعة المدرسية لرفع وعي الطلاب

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أهمية رفع الوعي الصحي للطلاب والمدرسين والإداريين والعمال والزائرين للمؤسـسـات التعليمية، من خلال الوسائل المتاحة مثل الإذاعة المدرسية واللوحات الإرشادية والملصقات والدوريات، وتخصيص أوقات قصيرة في بداية الحصص الدراسية، أو من خلال مرور الزائرة الصحية أو فرق الثقافة والإعلام التابعين للإدارة الصحية، ويتم اتباع نظام الجرعات التوعوية المصغرة ويتم التركيز على معلومة واحدة يوميا.

وطالبت وزارة التعليم، بتوفير أماكن جيدة التهوية للطلاب وتجنب الزحام، وحال الشعور بأعراض تنفسية أو ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، يفضل البقاء بالمنزل حتى زوال الأعراض، وإذا ساء الأمر، فعلي ولي الأمر اصطحاب نجله للمستشفى، وإبلاغ مسؤول الاتصال في المدرسة.

وتابعت الوزارة أنّ الطالب المصاب عليه استكمال فترة العزل المنزلي كاملة ومدتها 14 يوما على الأقل، شرط أن تكون آخر 3 أيام دون أعراض، وحال مخالطة الطالب لحالة مصابة بكورونا، فعليه أيضا البقاء في المنزل لمدة أسبوعين، وعلى ولي الأمر إخطار المدرسة بذلك.

وسائل رفع الوعي في المدارس لتوعية الطلاب

وحددت وزارة التربية والتعليم، وسائل رفع الوعي في المدارس لتوعية الطلاب، كما يلي:

- بوسترات رفع الوعي عند مدخل المدرسة وفي بداية ونهاية الممرات وأماكن الأنشطة المدرسية.

- التنويه عن الإجراءات الوقائية في الإذاعة المدرسية بصفة دورية وإدراج مواد توعوية متخللة للأنشطة المدرسية في أنماط متعددة.

- عرض بعض المحتويات المعتمدة من الجهات المعنية على شاشات العرض وقت الأنشطة المدرسية.

- توزيع منشورات توعوية تحفز اتباع الإجراءات الوقائية أو تشرحها بشكل مبسط.