انخفاض الأسعار العالمية للنفط اليوم.. وأستاذ طاقة: ستعاود الارتفاع

انخفضت أسعار النفط، اليوم، خلال بدء التعاملات بحوالي 2 دولار للبرميل مقارنة بأمس، وذلك بعد أن تخطت أسعار النفط العالمية حاجز 80 دولارا خلال تعاملات أمس، إذ وصلت إلى أعلى معدل سعري لها، وذلك استمرارا لموجة الارتفاعات التي بدأت منذ بداية الشهر.

وخلال بدء تعاملات اليوم الأربعاء انخفضت أسعار النفط العالمية بأكثر من 0.60%، حيث انخفض خام برنت بقيمة 0.68%، والخام الأمريكي بنسبة 0.69%.

وانخفض سعر برميل خام برنت، خلال مستهل تعاملات اليوم، لأقل من 79 دولارا، بعد أن ارتفعت أمس ارتفاعا غير مسبوق منذ نحو ثلاث سنوات، خاصة بعد اجتياح إعصار «إيدا» خليج المكسيك.

العقود الآجلة لخام برنت تسجل 78.55 دولار للبرميل

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بما يعادل 0.68% إلى 78.55 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما يعادل 0.69% إلى 74.77 دولار للبرميل.

ويتوقع المستثمرون، ارتفاعا في الطلب على النفط بفعل مخاوف الأسواق على الإمدادات مع خروج العالم ببطء من أزمة «كوفيد-19»، وساهم إطلاق اللقاحات بتخفيف تدابير الإغلاق العام الجاري.

الأسعار العالمية ستؤثر على السوق المحلي

وقال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إنه بالرغم من انخفاض أسعار النفط إلا أنه من المتوقع ان ترتفع مره أخرى لتسجل أعلى معدلاتها.

وأضاف «القليوبي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار النفط ارتفعت لعدة أسباب، منها أزمة خليج المكسيك بسبب الإعصار، وكذلك الأزمات التي تمر بها العديد من الدول المنتجة للنفط مثل إيران والعراق وليبيا.

وأشار إلى أن السوق الآن في حالة تعطش للنفط، حيث أن هناك عجزا يصل إلى 2.5 مليون برميل، وذلك بعد أن عادت مؤشرات الطلب للارتفاع مرة أخرى على خلفية زيادة فتح المنشآت وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا.

وأوضح أن هذه الارتفاعات ستؤثر بشكل مؤكد على السوق المصري، حيث أن مصر من الدول المستوردة له وهو ما يعني زيادة كمية الأموال التي سيتم انفاقها على الاستيراد بعد رفع الأسعار الي هذا الحد، كما أنها ستؤثر على أسعار البنزين المحلية، وذلك نظرا لربطها بالأسعار العالمية للنفط والتي تشهد ارتفاع لم تصل له منذ عدة سنوات.