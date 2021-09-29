التصريح بتأجير «فروشات» أمام المحال لعرض حلوى المولد النبوي بالشرقية

وافق مجلس تنفيذي محافظة الشرقية برئاسة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على المذكرة المقدمة من رئاسة حي أول الزقازيق، بشأن الحصول على تصاريح لوضع «فروشات»، أمام المحلات بمناسبة المولد النبوي الشريف، مقابل تحصيل مبلغ 1500 جنيه للشوارع الرئيسية و1000 جنيه للشوارع المتوسطة و500 جنيه للشوارع الجانبية، لحساب النظافة بحي أول على أن يتم تحصيل رسم إشغال 10 جنيهات على كل متر حتى نهاية المناسبة.

وقال محافظ الشرقية أنه من غير المسموح التعدي على الشارع وغلقه أمام حركة السيارات والمارة بحجة عرض الحلوى بالطريق بما يخالف التصريح الممنوح لهم وذلك لإعادة الإنضباط للشارع وتحقيق السيولة المرورية.

حملات رقابية على المحال الجارية ومحلات بيع الحلوى

وشدد محافظ الشرقية على وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المحال الجارية ومحلات بيع الحلوى للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مؤكداً ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتقدم محافظ الشرقية بأجمل التهاني وأرق الأمنيات لأعضاء الجهاز التنفيذي والقيادات الأمنية والعسكرية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمواطنين بالمحافظة بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف داعيا المولى عز وجل أن يديم على أبناء الشرقية دوام التوفيق والمزيد من التقدم والإزدهار وتحقيق الإنجازات على هذه الأرض الطيبة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر الإجتماع اللواء محمد أبو شقه رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ، والمستشار العسكري للمحافظة والعميد أسامه غريب مدير إدارة المرور ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.