البرلمان يبدأ دور الانعقاد الثاني الأسبوع المقبل

أصدرت الأمانة العامة لمجلسي النواب والشيوخ، تعليمات بإخلاء الأماكن المخصصة لانتظار السيارات بدءا من عصر اليوم حتى يوم السبت المقبل، وذلك بهدف استكمال أعمال الصيانة الدورية للمجلسين استعدادًا لانطلاق الجلسات البرلمانية لغرفتي البرلمان في دور الانعقاد الجديد الأسبوع المقبل.

رصف الساحات الداخلية للمجلسين

ورصدت «الوطن» استمرار أعمال الصيانة في المداخل المؤدية لمباني مجلسي النواب والشيوخ، كما يتم رصف الساحة الداخلية لحرم المجلسين والأرصفة، بالإضافة إلى الانتهاء من بعض أعمال الصيانة داخل القاعة الرئيسية لجلسات مجلس الشيوخ.

وتم التشديد على أتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لاسيما في ظل ارتفاع نسب الإصابة بين المواطنين، كما تم التنبيه على كافة العاملين بمجلسي النواب والشيوخ بضرورة ارتداء الكمامات الطبية وتحقيق مسافات التباعد الاجتماعي داخل مقرات المجلسين.

جدول جلسات مجلس النواب

ويستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعقد أولي الجلسات البرلمانية يوم السبت المقبل، وذلك وفقًا لدعوة رئيس الجمهورية بانعقاد المجلس، كما حرصت الأمانة العامة للمجلس برئاسة المستشار أحمد مناع الأمين العام بمراجعة كافة الاستعدادات لاستقبال النواب في دور الانعقاد الجديد.

وقالت مصادر برلمانية لـ«الوطن»، إنه خلال الساعات القليلة القادمة سيصدر أول جدول للجلسات البرلمانية في دور الانعقاد الجديد.

وأشارت المصادر أن جدول الجلسات البرلمانية سيشتمل على إجراءات الجلسة الافتتاحية وتتضمن تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ودعوة رئيس المجلس للجان البرلمانية وعددها 25 لجنة برلمانية لاختيار تشكيلاتها الجديدة وفقا لنص قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

جدول جلسات مجلس الشيوخ

يستعد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لبدء جلساته البرلمانية يوم الثلاثاء المقبل، وتعقد هيئة مكتب المجلس في بداية الأسبوع المقبل اجتماعا للاتفاق على جدول عمل الجلسات إيذانا بإجراء انتخابات باللجان النوعية للمجلس لاختيار تشكيلاتها الجديدة، ووفقًا للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ هناك 14 لجنة برلمانية تشمل جميع التخصصات.

وتشتمل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.