درجات الحرارة اليوم الخميس 30-9-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، على جميع محافظات الجمهورية وبعض البلدان العربية، كما أوضحت حالة الطقس، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر اليوم.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 31 21

الإسكندرية 29 22

وادي النطرون 30 21

طنطا 30 21

شبين الكوم 31 21

دمنهور 30 20

بلطيم 30 23

مطروح 28 23

السلوم 29 22

سيوة 33 17

بورسعيد 30 23

دمياط 28 22

الزقازيق 31 21

المنصورة 30 20

الإسماعيلية 31 20

السويس 31 20

العريش 30 21

رفح 29 20

رأس سدر 32 22

نخل 29 18

نويبع 34 25

طابا 30 22

كاترين 27 15

الطور 31 23

شرم الشيخ 33 26

الغردقة 32 26

مرسى علم 33 25

الفيوم 31 21

بني سويف 32 21

المنيا 33 20

أسيوط 33 19

سوهاج 34 22

قنا 35 23

الأقصر 35 23

أسوان 36 24

إدفو 36 24

أبو سمبل 34 24

الوادي الجديد 35 19

شلاتين 34 24

أبو رماد 33 25

حلايب 31 25

رأس حدربة 31 26

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

مكة 39 26

المدينة 41 29

الرياض 39 26

المنامة 36 30

أبو ظبي 39 31

الدوحة 39 29

الكويت 43 25

دمشق 30 14

بيروت 28 26

عمان 28 17

القدس 26 19

غزة 28 22

بغداد 39 23

مسقط 35 32

صنعاء 26 16

الخرطوم 38 26

طرابلس 28 22

تونس 29 18

الجزائر 26 20

الرباط 29 17

حالة الطقس اليوم في مصر

ومن المتوقع وفق خبراء الأرصاد، أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، طقس مائل للحرارة نهارًا، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوبي سيناء والصعيد، ويكون لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على باقي الأنحاء، بالإضافة إلى توقعات بتكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.