وظائف شاغرة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة: راتب سنوي يصل لـ750 ألف جنيه

كشفت السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر موقعها الإلكتروني عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة، للعمل بمقر السفارة بالقاهرة، على أن تقدّم الطلبات إلكترونيًا فقط، ولن يلتفت للطلبات المقدمة عن غير التقديم الإلكتروني، وتصل الرواتب في بعض تلك الوظائف نحو 750 ألف جنيه مصريًا في العام.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» للقراء والمتابعين على مدار الساعة، نرصد في التقرير التالي أهم الوظائف الخالية في السفارة الأمريكية بالقاهرة، وفقًا للموقع الرسمي للسفارة، في السطور التالي..

موظف بريد Mailroom Clerk (USEFMs ONLY)

- آخر موعد للتقديم لتلك الوظيفة هو 30 سبتمبر الجاري.

العمل لهذه الوظيفة: بدوام كامل 40 ساعة في أسبوع.

الراتب: 30.414 دولار في العام، بما يعادل 479 ألف جنيه.

شروط الوظيفة

خبرة لا تقل عن عامين، في منصب لخدمة العملاء، أو مع خبرة بريدية عامة.

- أن يكون حاصل على الشهادة الثانوية على الأقل.

- أن يكون على معرفة جيدة في القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية.

- إجراء وإعداد التقارير عبر «ميكروسوفت أوفيس»

مساعد إداري - Administrative Assistant- All Interested Applicants

- آخر موعد للتقديم لتلك الوظيفة هو 10 أكتوبر المقبل.

العمل لهذه الوظيفة: بدوام كامل 40 ساعة في أسبوع.

الراتب: 179.271 ألف جنيه.

دوام العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.

يجب أن يكون المرشح قادر على بدء العمل في غضون فترة زمنية تحددها السفارة، بعد استلام تفويض الوكالة

الشروط الخاصة بهذه الوظيفة

خبرة في الشؤون الإدارية لا تقل عن 4 سنوات.

خبرة في الشؤون المالية لا تقل عن عامين.

معرفة واسعة بالمفاهيم والسياسات الإدارية.

اجتياز اختبارات اللغتين العربية والإنجليزية.

ممرضة مسجلة Registered Nurse (USEFMs ONLY)

وبحسب موقع السفارة، فيطلب وظيفتين لشغل عمل ممرضة مسجلة.

آخر موعد للتقديم لتلك الوظيفة يوم 7 أكتوبر المقبل.

العمل لهذه الوظيفة: بدوام كامل 40 ساعة في أسبوع.

المرتب: 47.619 دولار في السنة بما يعادل مايقرب من 750 ألف جنيه مصري.

الشروط:

- خبرة لا تقل عن عامين بعد التأهل للعمل كممرضة محترفة.

- معرفة جيدة باللغة الإنجليزية كتابة وتحدث وقراءة.

- تمتلك رخصة تمريض صالحة، أو غير مقيدة، ويجب تقديم ما يفيدي هذا.

محلل مالي- Financial Management Analyst- Internal candidates only

آخر موعد للتقديم لتلك الوظيفة يوم 10 أكتوبر المقبل.

العمل لهذه الوظيفة: بدوام كامل 40 ساعة في أسبوع.

المرتب: نحو 265.979 ألف جنيه مصري.

شروط التقدم لهذه الوظيفة

خبرة 4 سنوات للعمل إداري وتحليلي.

رئيس عمال مخازن- Warehouse Foreman- All Interested Applicants

آخر موعد للتقديم لتلك الوظيفة يوم 10 أكتوبر المقبل.

العمل لهذه الوظيفة: بدوام كامل 40 ساعة في أسبوع.

المرتب: 94.777 ألف جنيه.

شروط الوظيفة

أن يكون لدي المتقدم خبرة في إدارة المستودعات.

مطلوب معرفة محدودة المستوى الثاني في التحدث باللغة الانجليزية.

أن يكون قادرا على إدارة وتعليمات لأكثر من 20 عاملا في المستودع.

منظم أمني للسكن- Residential Security Coordinator (USEFMs ONLY)

آخر موعد للتقديم لتلك الوظيفة يوم 11 أكتوبر المقبل.

العمل لهذه الوظيفة: بدوام كامل 40 ساعة في أسبوع.

المرتب: 38.056 ألف دولار في السنة بما يعادل مايقرب من 597.97 ألف جنيه مصري.

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