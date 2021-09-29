محافظ الجيزة يتفقد أعمال الرصف بمحاور المريوطية واللبيني

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، أعمال رصف الطريق البطيء في منطقة المريوطية، بدائرة حي الهرم، للتأكد من الالتزام بكافة المعايير المحددة، ووجه بسرعة انتهاء الأعمال وفق الجدول الزمني، والعمل على رفع أي تراكمات أو مخلفات تنتج عن أعمال الرصف.

رفع أي نواتج لأعمال الرصف

ووجه محافظ الجيزة، خلال الجولة، رئيس هيئة النظافة بالمحافظة، ورئيس حي الهرم بالعمل على سرعة رفع أي نواتج لأعمال الرصف، وأمر بإقامة سور بجوار إحدى المنشآت في منطقة الأعمال، لعدم إلقاء المخلفات في محيطها، كما وجه بسرعة تغيير مسار أحد الكابلات الكهربائية على الطريق الفاصل بين محوري اللبيني والمريوطية.

رافق المحافظ، خلال الجولة، كل من اللواء علاء بدران، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، والمهندسة هويدا خالد، مدير مديرية الإسكان، والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة بالجيزة.