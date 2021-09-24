محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع البحر الأعظم

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جوله ميدانية، اليوم الجمعة، لمتابعة أعمال تطوير شارع البحر الأعظم بحي جنوب الجيزة للوقوف على نسب التنفيذ ومدى الإلتزام بالجدول الزمني للأعمال حيث تشمل أعمال التطوير رصف الطريق وتنسيق عام للجزيرة الوسطى وأرصفة المشاة وأعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية والأسوار المطله على الكورنيش .

تنفيذ الأعمال وفقا للمواصفات القياسية المحددة

ووجّه المحافظ بالمتابعة الدورية مع الشركة المنفذة للتأكد من إلتزامها بالجدول الزمني مع تنفيذ الأعمال وفقا للمواصفات القياسية المحددة لذلك مع التشديد على رفع نواتج الأعمال من المخلفات أولاً بأول لعدم إعاقه حركة المارة والحفاظ على المظهر العام للطريق .

تفعيل القانون بمنتهى الحزم بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة

وكلف المحافظ المهندس طه عبد الصادق رئيس حي جنوب الجيزة، بتفعيل القانون بمنتهى الحزم بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وعدم السماح بانتظار السيارات أعلى أرصفة المشاة بشارع البحر الأعظم مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف حملات رفع الإشغالات

وكلف محافظ الجيزة المهندس طه عبد الصادق رئيس حي جنوب، بتكثيف حملات رفع الإشغالات بالشوارع التي تشهد تواجدا للأنشطة التجارية وعلى رأسها شوارع «برادة وربيع الجيزى وسعد زغلول و 6 أكتوبر والمنيب»، على ان تكون الحملات على مدار اليوم مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تطوير شارع النيل وميدان الجلاء

وتفقد محافظ الجيزة خلال جولته، أعمال تطوير شارع النيل وميدان الجلاء بحي الدقي للوقوف علي مراحل العمل الحالية، ورافقه خلال الجولة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.