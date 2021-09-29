إجراءات جديدة لدخول الجامعات مع بداية العام الدراسي.. تعرف عليها

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2021، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي من المقرر أن تنطلق أول أيامه يوم 9 أكتوبر المقبل، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وقررت الجامعات تطبيق عدد من الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19».

أبرز إجراءات الجامعات لمواجهة كورونا

أوضح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي أن الوزارة نوهت للجامعات باتباع العديد من الإجراءات من لحظة وصول الطالب لمدخل الجامعة وجاءت كالتالي:

- إجراء فحص طبي سريع متمثل في الكشف عن درجة الحرارة لكل شخص عند دخول الحرم الجامعي.

- أي شخص «طالب - عامل ـ عضو هيئة تدريس ـ موظف» تكون درجة حرارته 37.5، فما فوق، لن ُيسمح له بالدخول، مع توجيهه إلى العيادة أو المستشفى التابع للجامعة وذلك لتوقيع الكشف الطبى عليه.

- تمنح الجامعة بطاقة لكل منتسب إليها تفيد حصوله على تطعيم كورونا لتقديمها عند الدخول للجامعة، والذين حصلوا على التطعيم خارج الجامعة يقدمون ما يثبت حصولهم على التطعيم للوقاية من فيروس كورونا.

بطاقة تطعيم لقاح كورونا لكل طالب يقدمها لدخول الجامعة

- إحالة أي طالب تظهر عليه أعراض كوفيد 19 إلى الجهة الصحية بالجامعة لإجراء الفحوصات اللازمة.

- التشديد على ضرورة ارتداء الكمامات طول الوقت داخل الحرم الجامعى.

- لا ُيسمح بالزيارات الشخصية مطلقا.

- الأشخاص الذين يعانون ظروفا صحية صعبة عليهم عدم الحضور إلى الجامعة.

- التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

- إجراء التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية طوال أيام الأسبوع.

- تحديد مسؤول بكل كلية من الإدارة الطبية تكون مهمته التعامل مع حالات الطوارئ، وكذلك متابعتها ومراقبة تطبيق إجراءات الصحة والسلامة.