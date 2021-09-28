غلق تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2021 بعد قليل

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إغلاق موقع تنسيق المراحل لتنسيق الجامعات الحكومية «الأولى والثانية والثالثة»، لطلاب الثانوية العامة، بعد قليل، وذلك بغلق باب تسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الثالثة 2021، على أن تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 وإتاحتها عبر الموقع الإلكتروني عبر بوابة الحكومة المصرية، خلال 72 ساعة من غلق الموقع الإلكتروني أمام الطلاب.

فتح مرحلة تقليل الاغتراب 2021 لجميع الطلاب

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، إنه سيجري فتح مرحلة تقليل الاغتراب 2021 لجميع الطلاب خلال 48 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021، على أن يجري تقليل الاغتراب، في حدود النسبة المقررة من الأعلى للجامعات، التي جرى تحديدها بنسبة 10% من إجمالي عدد الطلاب المفترض لكل مرحلة، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، واللجنة العليا للتنسيق، موضحة أن هناك نحو 100 ألف مقعد شاغر لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة بالجامعات الحكومية.

نتيجة ثالثة تنسيق 2021 خلال 72 ساعة

وتبدأ اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد قليل، إجراءات توزيع طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021 على الكليات المختلفة، وذلك وفقا للأعداد المقررة لكل كلية، ومن ثم يجري تحديد الحد الأدنى للقبول لكل كلية، على أن تنتهي اللجنة من إجراءات توزيع الطلاب، ومن ثم بدء التجهيز لإعلان نتيجة المرحلة، وبعدها إتاحة مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات بين الكليات المختلفة، وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي.

تقليل الاغتراب خلال 48 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

ويبدأ الطلاب المرشحون للكليات من نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021، تقديم الملفات والأوراق الخاصة بهم للالتحاق، بدءً من الأسبوع المقبل، على أن يلتزم كل طالب بتقديم جميع الأوراق إلى الجامعات، والمتمثلة في شهادة الثانوية العامة مختومة، وشهادة الميلاد، وعدد 6 صور شخصية، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وموقف التجنيد، مع ضرورة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد- 19».