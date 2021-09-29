التعليم تكشف آليات التعامل مع حالات الاشتباه بكورونا خلال الدراسة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عن خطة التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، التي وضعت بالتنسيق مع وزارة الصحة، موضحة أنّه حال الاشتباه بإصابة أحد الطلبة أو المدرسين أو العاملين في المدرسة بكورونا، يتم توجيه الحالة للطبيب المختص الموجود بمقر العزل المناسب.

العزل يكون لشدة الأعراض أو بساطتها

وأوضحت وزارة التعليم في منشور لها اليوم، أنّ العزل والاشتباه يكون لشدة الأعراض أو بساطتها، حيث يقرر الطبيب إمكانية علاج المصاب في المنزل مع المتابعة، ويتم التوصية بالعزل المنزلي، وتقييم الحالة بعد 14 يوما من ظهور الأعراض، وقرار عودة الطالب من عدمه يتحدد بناء على الأعراض، ويعود المصاب إلى المدرسة مرة أخرى بعد 3 أيام من اختفاء الأعراض.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنّه بالنسبة للأعراض المتوسطة والشديدة، يتم عزلها بالمستشفى وتقييم الحالة بعد 14 يوما من ظهور الأعراض، ويكون العزل وإعادة التقييم بعد فترة يحددها الطبيب.

غرفة العزل المؤقت

وتخصص المدرسة واللجنة المختصة بحسب بيان الوزارة، غرفة عزل مؤقتة عند الاشتباه في أحد الحالات بين الطلاب أو المدرسين والأطقم المعاونة، ويجلس أحد المشرفين مع الطفل لحين حضور الطبيب المختص وولي الأمر، ويحال المريض إلى المستشفى بموجب التعليمات المتبعة من الإدارة التعليمية.

ويراعى تطهير الأيدي وارتداء الكمامات لجميع الموجودين بغرفة العزل المؤقت، وحال تعذّر ارتداء الحالة للكمامة إذا كانت تشكو من ضيق التنفس، يراعى المتعاملون معها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي مسافة لا تقل عن مترين، ويكون البقاء في غرفة العزل لغير المريض للضرورة القصوى فقط.