«داليا» دخلت في غيبوبة منذ 55 يوما أثناء الولادة.. «مشافتش توأمها»

55 يوماَ من الألم والمعاناة تعيشها أسرة «داليا محمد عبد المعبود»، المقيمة بقرية «الطايفة»، التابعة لمركز كفر الشيخ، بعدما دخلت إلى المستشفى العام، لولادة توأمها لكنها لم تخرج، حيث دخلت في غيبوبة ووضعت في الرعاية المركزة، ما دعا زوجها «محمود صبحي» إلى إطلاق استغاثات كثيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لإنقاذ زوجته التي ترقد بين الحياة والموت.

«مراتي كانت متابعة مع طبيب في عيادته أثناء حملها، وحينما أصيب بكورونا حولها على مستشفى كفر الشيخ، وهناك دخلت داليا لولادة التوأم ولم تخرج»، بهذه الكلمات بدأ الزوج حديثه لـ«الوطن»، قائلاً إنه أثناء العملية في 2 أغسطس الماضي، أعطاها الطبيب جرعة بنج زائدة، ما تسبب في دخول زوجته في غيبوبة تامة، وقال: «ولدت ومشفتش توأمها، وكل لما أروح أسأل في المستشفى، يقولوا كان عندها تسمم حمل، ودخلت في غيبوبة ولم تخرج منها حتى الآن».

«محمود»: «بعت عفش بيتي علشان أعالج داليا ومفيش فايدة»

وأكد الزوج «محمود» أن زوجته لم تشاهد طفليها حتى الآن، وأنه لم يعد يملك من حطام الدنيا شيئاَ لعلاج زوجته، وتابع بقوله: «حصل إهمال طبي أدى لدخول مراتي في غيبوبة، وكل يوم يطلبوا مني علاج، لحد ما بعت عفش بيتي علشان أعالجها، لكن دون جدوى، قالولي دخلت الرعاية المركزة وعلى جهاز تنفس صناعي فادعيلها، ومحدش بيفديني».

إحدى قريباتها: «دخلت على رجليها ومكنتش بتعاني من أمراض»

وأكدت «داليا الصعيدي»، إحدى أقارب الزوجة «داليا محمد عبد المعبود»، أنها «دخلت المستشفى على قدميها ولم تخرج منه»، وأضافت أنها توجهت إلى مستشفى كفر الشيخ العام لفتح ملف والكشف، فأكد الطبيب أنها حالة ولادة، واستطردت بقولها: «مكنتش بتعاني من أي حاجة، وضغطها كان مرتفع ودخلت العمليات مطلعتش، واخدت بينج زيادة، ولدت أول طفل وعملوا ليها نبض كهربائي، ولما رجع النبض ولدت الطفل التاني، محدش راضي يقولنا حالتها أيه، أم مشفتش توامها».

ودشن عدد من رواد موقع «فيسبوك»، هاشتاج تحت عنوان «حق داليا محمد عبدالمعبود بنت الطايفة»، وتفاعل معه الآلاف من أبناء محافظة كفر الشيخ، مطالبين وزارة الصحة بسرعة نقلها إلى مستشفى آخر لعلاجها، بعد تعرضها لما وصفوه بـ«الإهمال الطبي» في مستشفى كفر الشيخ العام، على حد تعبيرهم.

مدير مستشفى كفر الشيخ العام: دخلت مصابة بتسمم حمل والمقصر هيُحاسب

ومن جانبه، نفى الدكتور لطفي عبد السميع، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، في تصريحات لـ«الوطن»، ما تردد حول وجود إهمال طبي، قائلاً: «الحالة دخلت المستشفى وكانت تعاني من تسمم حمل ومشاكل صحية أخرى، وتم إجراء عملية ولادة لها، لكنها دخلت في غيبوية تامة منذ 55 يوماً، وجرى وضعها على جهاز التنفس الصناعي، وحينما اتهم أهلها المستشفى بوجود إهمال، جرى تحرير محضر في الشرطة، والموضوع كله قيد تحقيقات النيابة».

وأكد مدير مستشفى كفر الشيخ العام أن المستشفى استقبل لجنة من وزارة الصحة لمناظرة الحالة، وأثنى أعضاء اللجنة على جهود الفريق الطبي بالمستشفى، «قالوا اللي اتعمل لها مكنش هيتعمل في مكان تاني، وأهلها برضو قاعدين ينشروا حاجات على فيسبوك، لكن الموضوع قيد تحقيقات النيابة، والمقصر هيُحاسب»، بحسب تأكيده.