إزالة 23 حالة تعديات على مصرف بحر البقر في بورسعيد 

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على مصرف بحر البقر، في منطقتي «القوايطة» و«الحدايدة»، بواسطة الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب، برئاسة أحمد زغلف، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإزالة الفورية لكافة التعديات على المصارف المائية والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين المحافظين ووزارة الداخلية، لسرعة الانتهاء من إزالة التعديات خلال 6 شهور، لمنع إهدار الموارد المائية، والحفاظ على المشروعات القومية للدولة.

«الغضبان»: عدم السماح بعودة التعديات وعقوبات للمخالفين

وأكد محافظ بورسعيد، في تصريحات له قبل قليل، أنه سيتم إزالة كافة التعديات على المصارف والترع والأراضي الزراعية بالمحافظة في أقرب وقت، لافتاً إلى أنه لن يُسمح بعودة التعديات مرة أخرى، وسيتم توقيع العقوبات على المخالفين.

تطوير منطقة «فاطمة الزهراء» بحي الضواحي

كما تفقد «الغضبان»، خلال الجولة التي رافقه فيها كل من اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، والدكتورة نور الهدى الجمال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «مشكاة نور»، والمهندسة أمل الألفي، ومسؤولي الشركات المنفذة، أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة «فاطمة الزهراء»، في نطاق حي الضواحي، وتابع مستجدات العمل هناك.

واطَّلع المحافظ على حجم ومعدلات التنفيذ داخل المنطقة، وتشمل تطوير 58 عمارة بالمنطقة من الداخل والخارج كمرحلة أولى، ودهان واجهات العمارات، وإحلال وتجديد نوازل الصرف الصحي وغرف التفتيش داخل مناور العمارات، وأعمال السباكة الداخلية، وتغيير سلالم العمارات بالرخام، وإحلال وتجديد شبكة الصرف القديمة، لربطها بمنظومة الصرف الصحي الجديدة، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة ورصف الطرق.