إزالة 672 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في 5 محافظات

شهدت المحافظات حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمجاري المائية ونهر النيل والمصارف الزراعية، ضمن الموجة 18 لإسترداد حق الشعب، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدي لجميع التعديات، وفرض هيبة الدولة وحماية الرقعة الزراعية.

وبلغت قرارات الإزالة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية منذ صدور تعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى مطلع الأسبوع الجاري 672 قرارا في 5 محافظات هي «القليوبية، الشرقية، البحيرة، أسيوط والمنيا»، في حملات مكبرة قادها المحافظون بالتنسيق مع جهات الولاية ومديريات الأمن ومديريتي الزراعة والري في المحافظات الخمس.

إزالة 152 تعديا في القليوبية

في القليوبية قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملة مكبرة لإزالة التعديات منذ إنطلاق الحملة في 13 سبتمبر الجاري، وبلغ إجمالي الإزالات 152 حالة على مساحة 11450 مترا واستهدفت حملة اليوم مركز القناطر الخيرية حيث تمكنت من إزالة 24 تعديا على المصارف والترع بالقناطر الخيرية، وقال المحافظ إن الحملات التي تتم بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة تستهدف تأكيد هيبة الدولة واسترداد حق الشعب.

إزالة 13 تعديا بمركز ومدينة المنيا

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم، 13 تعديا على أملاك الدولة في حملة موسعة، بينها 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وحالة على أراضي الإصلاح الزراعي و3 حالات على أملاك الدولة و3 على أملاك الري والطرق.

التصدي لـ 24 حالة تعدٍ علي الأراضي الزراعية بالبحيرة

وفي البحيرة شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، حملات مكبرة أسفرت عن إزالة 24 حالة تعدٍ في مراكز كوم حمادة والدلنجات ودمنهور وإيتاي البارود على أراضي طرح النهر بدمنهور ومركز الدلنجات وحوش عيسي والمحمودية.

إزالة 110 حالة تعدٍ بالشرقية

وفي الشرقية أزالت الوحدات المحلية 110 حالات تعدٍ بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء في إطار إسترداد حق الدولة خلال الموجة 18 حيث تم تنفيذ إزالة 63 تعديا بالبناء المخالف بمراكز «بلبيس، الإبراهيمية، كفر صقر، فاقوس، أولاد صقر، ههيا، الزقازيق، ديرب نجم، والحسينية»، بالإضافة إلى 82 حاله تعدٍ بالبناء وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة 373 حالة بأسيوط

وفي أسيوط شنت الأجهزة التنفيذية حملات أسفرت عن إزالة 373 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في إطار التصدي للمخالفات حيث شدد محافظ أسيوط على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.