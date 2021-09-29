كيف تدير محفظتك الاستثمارية في البورصة باحترافية؟

يظل الاستثمار والبحث عن الأرباح هو الهدف الأساسي لكل شخص، فهناك الكثير من الأشخاص ممن لديهم فوائض مالية ويبحثون عن قناة استثمارية يستثمرون بها هذه الفوائض ويحققون من خلالها أرباحاً مرضية.

ومن بين هذه القنوات «البورصة» أو الاستثمار في الأسهم، لكن هذا النوع من الاستثمار يحتاج إلى المتابعة والمعرفة بآليات التداول في البورصة وبعض العوامل التي تساعد المستثمر على اتخاذ قرار صحيح سواء بالبيع أو الشراء، دون التعرض لخسارة.

ومن خلال هذا التقرير ترصد «الوطن» من خلال خبراء متخصصين في أسواق المال، بعض النصائح للمستثمرين في البورصة التي تساعدهم في كيفية إدارة محفظة الأسهم الخاصة بهم.

ويوضح حسام عيد، المحلل المالي بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية بعض النصائح للمستثمرين لإدارة محفظة الأسهم الخاصة بهم وهي كالتالي:

متابعة أنشط القطاعات

- يجب على المستمثر في البورصة أن يتابع السوق من خلال القطاعات المختلفة التي تضم الشركات التي يملك بها أسهم، ومن الأفضل أن يختار قطاعين ويوجه تركيزه واستثماراته لهذين القطاعين.

تقسيم الأموال

- يوجد بكل قطاع أسهم استثمار طويل ومتوسط الأجل، ويوجد أيضا أسهم مضاربات ومتاجرة سريعة فيجب أن تقوم بتقسيم السيولة المالية ما بين أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة ذات المخاطرة المرتفعة، وبين أسهم الاستثمار طويل ومتوسط الأجل ذات المخاطرة المنخفضة.

دراسة الأسعار التاريخية

- من الأفضل أن يقوم المستثمر بدراسة الأسعار التاريخية لأسهم الاستثمار طويل ومتوسط الأجل قبل البدء في فتح المراكز المالية بها، وهل هي أقرب لأدنى سعر أو هي أقرب من أعلى سعر، فإذا كانت أقرب لأدنى سعر فهي ذات مخاطرة منخفضة ومن الأفضل أن نبدأ الاستثمار بها، وإذا كانت أقرب لأعلى سعر فهي ذات مخاطر كبيرة ومن الصعب تحقيق أرباح بها وإن طال الوقت فيجب أن تحقق مستهدفاتها slowly but surely.

دراسة الأسهم فنياً

- قبل البدء في فتح المراكز المالية الجديدة وضخ السيولة بأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة يجب دراسة الأسهم فنياً جيدا، والاستعانة بالمحللين الفنيين لمعرفة مستويات الدعم للشراء بها ومستويات المقاومة للبيع بها ونقاط وقف الخسائر والالتزام بها للحفاظ على الأموال المستثمرة.

وقف الخسائر

- إذا كنت لم تلتزم بمستويات وقف الخسائر بأسهم المضاربات فلا تخطئ مرتين الأولى عدم الالتزام بمستوى وقف الخسائر، والثانية هي أن تأخذ قرار البيع متأخراً بعد انتهاء مرحلة التذبذب والتقلبات بأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة ومعاودة صعودها مرة أخرى.

استهداف الأسهم القوية

- لكي تحافظ على أموالك المستثمرة بالبورصة يجب أن يكون 75% من المحفظة بالأسهم القوية ماليا، والتي تحقق نتائج أعمال وأرباح مرتفعة وعدم الخروج منها إلا بعد تحقيق مستهدفاتها.

التواصل مع مدير الحساب

- يجب على المستثمر أن يكون دائم التواصل مع مدير حسابه ويقوم بمناقشته ومشاركته القرارات، لأنه أكثر خبرة في المجال.