إلهام شاهين: كنت بتكسف من خيالي وأول يوم على خشبة المسرح عيطت

قالت الفنانة إلهام شاهين إن هناك مهرجانات تقدم تكريمات للفنانين، ولكن لا تدخل الفرحة على قلوبهم، بعكس التكريم من قبل الدولة والمهرجان القومي للمسرح.

وأضافت إلهام شاهين، خلال ندوة تكريمها على هامش الدورة 14 للمهرجان القومي للمسرح التي أدارها المخرج جمال عبدالناصر، بحضور الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان: «طول حياتي وأنا شخصية متمردة منذ طفولتي، وأعرف حقوقي وواجباتي منذ الصغر، ومش بتكسف وعندي جرأة وشجاعة للدفاع عن حقي».

واستكملت: «وأنا صغيرة كنت بتكسف أوي وأتخض بسرعة لو حد كلمني بصوت عالي، وكنت حساسة بزيادة وبعيط من أقل كلمة، وبتكسف من خيالي، وأنا طفلة رحت لدكتور نفساني عشان حساسيتي المفرطة، وتربية مدارس راهبات عيب صوتنا يعلى».

المسرح الاستعراضي الغنائي

وأضافت إلهام شاهين: «كنت منبهرة بالمسرح الاستعراضي الغنائي، ودخلت قسم إخراج بمعهد الفنون المسرحية لتحقيق هذا الحلم، والإخراج والتمثيل قسم واحد بالمعهد».

أول يوم على خشبة المسرح

وتابعت: «أول يوم على خشبة المسرح عيطت، لأن الجمهور في الصالة بدأ يقول الصوت ومش سامعين، وقفلوا الستارة، ودخلت عيطت، وقولت لهم عيب صوتي يطلع، لكن خرجت بعدها وبدأ الجمهور يشجعني لأني صعبت عليهم، وصوتي بدأ يعلى واحدة واحدة».