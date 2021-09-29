خطوات الالتحاق بوظائف مدارس المتفوقين STEM.. التقديم ينتهي غدا

تنتهى وحدة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM غدًا، الخميس الموافق 30 سبتبمر 2021، من استقبال طلبات المعلمين الراغبين في العمل بالمدارس بنظام المأمورية.

وكانت الوزارة اشترطت على المتقدمين أن يكونوا من المعينين بوزارة التربية والتعليم «مدارس التعلم العام فقط وليس تعليم فني أو أزهري» وفقًا للتخصصات المطلوبة من المرحلة الإعدادية أو المرحلة الثانوية فقط وموضح ذلك بصحيفة أحوال معتمدة ولا يتجاوز عمره الـ50 عامًا.

خطوات التقديم على الوظائف

1. التسجيل أولًا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــا.

ويراعى عند التسجيل إدخال المرحلة طبقًا لصحيفة الأحوال، مع التأكيد على كتابة البريد الإلكتروني بدقة، إذ أنّ جميع المخاطبات تكون من خلال طريق البريد الإلكتروني.

2. ترسل صورة حية من صحيفة أحوال إلكترونية حديثة ومعتمدة لا يكون قد مر عليها 3 أشهر، على البريد الإلكتروني التالي: ceo@stemschools.moe.edu.eg، وتسمى بالرقم القومي.

3. يحضر المتقدم لشغل الوظيفة التالي يوم المقابلة الشخصية:

- أصل صحيفة أحوال حديثة معتمدة بخاتم الشعار موضحًا بها المرحلة ومادة التخصص.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

- كشف طبي حديث معتمد من مستشفى حكومي بعدم وجود أمراض مزمنة.

4. التخصصات المطلوبة بالنسبة للمعلمين هي: لغة عربية، لغة إنجليزية، لغة فرنسية، لغة ألمانية، رياضيات، كيمياء، فيزياء، أحياء، جيولوجيا، دراسات اجتماعية، أخصائي اجتماعي، أخصائي نفسي، حاسب آلي، أمين مكتبة، معلم تربية فنية، معلم مواطنة، معلم تربية رياضية، مسؤول شبكات.

ووفقًا للتخصصات المتاحة في المرحلة الإعدادية والثانوية العامة، وعلى من يرغب بالالتحاق بالمدارس الالتزام بالشروط الواجب توافرها وإحضار الأوراق المطلوبة وفقًا لما تم تسجيله، وفي حالة ثبوت تسجيل بيانات خاطئة يعتبر التسجيل لاغيًا.

5. تتواجد مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالمحافظات التالية:

«الجيزة - القاهرة - الإسكندرية - الإسماعيلية - الغربية - المنوفية «سرس الليان» - الدقهلية - كفر الشيخ - أسيوط - البحر الأحمر - الأقصر - القليوبية - الشرقية - بني سويف - قنا - سوهاج - المنيا - الفيوم - السادات بالمنوفية»، على أن تقوم الوزارة بإعلان موعد الاختبارات في حينه.