6 وظائف شاغرة في الهيئة العامة لقصور الثقافة.. الشروط وموعد التقديم

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة عن 6 وظائف قيادية في المحافظات وهم: «رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي»، والذي يضم محافظات الدقهلية ودمياط، وكفر الشيخ، و«مدير عام الإدارة العامة لفرع ثقافة الإسكندرية»، و«مدير عام الإدارة العامة لفرع ثقافة بنى سويف» و«مدير عام الإدارة العامة لفرع ثقافة أسوان»، بالإضافة إلى وظيفتي «مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية»، و«رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة»، ويبدأ التقديم لهذه الوظائف من اليوم وتستمر حتى يوم 28 أكتوبر 2021.

الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة

وتوجد عدة شروط يجب توفرها في المتقدم للوظائف بالهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة، منها اجتياز الدورات التدريبية المتاحة لوظائف الإدارة، والقدرة على القيادة والتوجيه، ووضع الخطط والبرامج وتنفيذها، وعلى من يرغب التقدم سحب كراسة الترشيح المعدة لذلك من الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر الهيئة 116 شارع أمين سامي القصر العيني، عمارات العرايس، القاهرة بالدور الثامن.

المستندات المطلوبة

يتقدم المرشح بخطاب موجه لرئيس الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية موضحا به المؤهلات الحاصل عليها، وأن يكون المتقدم حاصلا على تقرير كفاية بتقدير امتياز أخر عامين والخبرة النوعية والوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها والجزاءات الموقعة عليه والشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها وغيرها.

ولغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة يقدم ما يفيد الخبرة في مجال الوظيفة المتقدم لشغلها بما يعادل المدة الكلية المطلوبة لشغل الوظيفة من أصل + 6 نسخ + أسطوانة مدمجة مدون عليها أبرز الإنجازات ومقترحات التطوير يتم تسليمها باليد مع 9 صور فوتوغرافية شخصية حديثة.