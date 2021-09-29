الداخلية تكشف ملابسات فيديو متداول لتعدي 3 أشخاص على شاب بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تداول عبر المواقع الإلكترونية بشأن تعدي 3 أشخاص على شاب بإحدى القرى بدائرة قسم شرطة البدرشين في محافظة الجيزة.

خلافات الجيرة وراء الواقعة

وبالفحص تبين أن الفيديو يعود تاريخ تصويره ليوم الأحد الماضي الموافق 26 سبتمبر، لتعرض شاب لواقعة تعدى من قِبل 3 أشخاص مقيمين بدائرة القسم بسبب خلافات حول الجيرة تطورت لتعدى 3 أشخاص على الشاب، مما أدى إصابته بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبطهم، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض «مطوه».

وبمواجهة المتهمين الثلاث اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.