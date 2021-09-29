الآلاف من عمليات البحث اليومية من المواطنين، حول خطوات إضافة أفراد في بطاقة التموين، وذلك للاستفادة من الدعم والسلع التموينية التي توفرها الوزارة، من خلال نقاط السلع والخبز على البطاقات التموينية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، خطوات إضافة أفراد في بطاقة التموين من خلال بوابة «دعم مصر» وبوابة «مصر الرقمية» على النحو التالي:

خطوات إضافة أفراد في بطاقة التموين

ويمكن إضافة أفراد في بطاقة التموين من خلال موقع «دعم مصر» على النحو التالي:

- الدخول على الموقع من هنـــــــــا، ثم الضغط على «إضافة أفراد جدد»، ثم البدء في إدخال البيانات المطلوبة، مع مراعاة أنّه في حالة إثبات أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة سوف يتم إلغاء البطاقة نهائيًا، مع الوضع في الاعتبار المساءلة القانونية حال الإدلاء ببيانات خاطئة في مستندات رسمية.

- إدخال رقم البطاقة التموينية لصاحب البطاقة ثم الضغط على «التالي».

- بعد ذلك يظهر اسم صاحب البطاقة، ويطلب إدخال الرقم القومي ثم الضغط على «التالي».

- عرض الرقم القومي ويُطلب إدخال رقم هاتف المستخدم.

- ظهور البيانات الرئيسية الخاصة بالبطاقة «رقم البطاقة التموينية- الرقم القومي- اسم صاحب البطاقة- المحافظة- بيانات مكتب الاستلام».

- سيجري استخدام الموبايل في إرسال رسالة تحتوي على كود التحقق عند إدخال الكود والضغط على تأكيد.

- بعد ذلك تظهر صفحة يطلب فيها كتابة المستفيدين المطلوب نقلهم على البطاقة ثم الضغط على إضافة مستفيد بعد كتابة البيانات، وبعد الانتهاء يضغط على تنفيذ إضافة الأفراد.

إضافة أفراد في بطاقة التموين من خلال بوابة مصر الرقمية

أما من خلال بوابة مصر الرقمية فيمكن إضافة أفراد في بطاقة التموين، وذلك من خلال إضافة الأبناء للأسر الأولى بالرعاية، وذلك إذا كان راتبك أقل من 2400 جنيه أو معاشك أقل من 1500 ولا يزيد إجمالي أفراد البطاقة عن أربع أفراد.

- ويتم تسجيل الطلب عبر بوابة مصر الرقمية، من خلال الضغط على خدمات «التموين» ثم اختيار «إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا»، ثم الضغط على «ابدأ الخدمة».

- يتم تدوين بيانات الأبناء المراد إضافتهم للتموين، ثم تدوين بيانات الزوجة إذا كانت غير مقيدة تموينيًا.

- كتابة الرقم القومي للأبناء المكون من 14 رقمًا.

- تحديد صلة قرابة الأشخاص المضافين «ابن- ابنة- زوجة».

- بعد ذلك تتبع حالة الطلب عبر بوابة مصر الرقمية.