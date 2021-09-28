خطوات تسجيل المواليد ببطاقة التموين من بوابة الحكومة الإلكترونية 2021

يبحث العديد من المواطنين عن خطوات تسجيل المواليد في بطاقة التموين من بوابة الحكومة الإلكترونية 2021، وذلك بعد إتاحة إضافة المواليد أبناء الأسر الأولى بالرعاية.

قرار تسجيل المواليد في بطاقة التموين من بوابة الحكومة الإلكترونية 2021

يحق لأي أسرة من الفئات الأولى بالرعاية التي حددهم القرار الوزاري الصادر في منتصف شهر يونيو الماضي للدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إصدار بطاقات تموين جديدة لهم إذا كانوا غير مقيدين على منظومة الدعم مع تسجيل المواليد في بطاقة التموين من بوابة الحكومة الإلكترونية 2021، بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة الواحدة.

خطوات تسجيل المواليد في بطاقة التموين من بوابة الحكومة الإلكترونية 2021

1- تصفح بوابة الحكومة الإلكترونية 2021 "دعم مصر" من هنا.

2- الضغط على أيقونة «خدمات تموينية للمواطنين».

3- اختيار بند «إضافة أفراد جدد».

4- كتابة رقم البطاقة التموينية ثم الضغط على زر «التالي»، حتى يظهر اسم صاحب البطاقة.

5- كتابة الرقم القومي ثم الضغط على زر «التالي».

6- تدوين رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم، ثم الضغط على زر «التالي».

7- تظهر البيانات الرئيسة الخاصة بالبطاقة: رقم البطاقة التموينية، الرقم القومي، اسم صاحب البطاقة، المحافظة، بيانات مكتب الاستلام.

8- الانتظار لحين إرسال رسالة إلى رقم الهاتف المحمول والتي تحتوي على «رمز التحقق».

9- إدخال كود التحقق والضغط على بند تأكيد».

10- كتابة المستفيدين المُراد إضافتهم إلى البطاقة، ثم الضغط على «إضافة مستفيد» بعد كتابة البيانات مثل الاسم وصلة القرابة.

11- الضغط على بند «تنفيذ ضم الأفراد» بعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات.

شروط تسجيل المواليد في بطاقة التموين من بوابة الحكومة الإلكترونية 2021

- لا يزيد عدد أفراد البطاقة الواحدة عن 4 أفراد.

- أن يكون أفراد البطاقة هم الزوج والزوجة واثنان من الأبناء، أو الزوج وثلاثة من الأبناء، أو الزوجة وثلاثة من الأبناء.

- للمتزوج بأكثر من زوجة يسمح بإضافة زوجة واحدة فقط.

- أن يكون المواليد المراد إضافتهم هم مواليد أعمار 2005 حتى 2015.

- أن تكون الأسرة التي ترغب إضافة أبنائها هي أسرة من الفئات الأولى بالرعاية.

- ألا يزيد دخل رب الأسرة عن 2400 جنيه سواء من جهة حكومية أو قطاع خاص.

- ألا يزيد دخل رب الأسرة عن 1500 جنيه إذا كان من أصحاب المعاشات.