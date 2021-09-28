تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، العديد من الخيارات أمام المواطنين وخاصة الأسر الأولى بالرعاية لإضافة المواليد أبنائهم على البطاقات التموينية الموجودة بالفعل أو البطاقات التموينية المستخرجة حديثا، وذلك من خلال التوجه لمكاتب التموين أو تصفح موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد لبطاقة التموين في مكاتب التموين

1 - صورة بطاقة التموين .

2 - بحث اجتماعي .

3 – مفردات مرتب من جهة العمل .

4 - صورة الرقم القومي لكافة الأفراد المسجلين بالبطاقة .

5 - صورة شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم للبطاقة التموينية .

** الإجراءات المطلوبة لإضافة المواليد لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

1- الدخول لموقع دعم مصر من هنا.

2- الضغط على أيقونة «خدمات تموينية للمواطنين».

3- اختيار بند «إضافة أفراد جدد».

4- كتابة رقم البطاقة التموينية ثم الضغط على زر «التالي»، حتى يظهر اسم صاحب البطاقة.

5- كتابة الرقم القومي ثم الضغط على زر «التالي».

6- تدوين رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم، ثم الضغط على زر «التالي».

7- تظهر البيانات الرئيسة الخاصة بالبطاقة: رقم البطاقة التموينية، الرقم القومي، اسم صاحب البطاقة، المحافظة، بيانات مكتب الاستلام.

8- الانتظار لحين إرسال رسالة إلى رقم الهاتف المحمول والتي تحتوي على «رمز التحقق».

9- إدخال كود التحقق والضغط على بند تأكيد».

10- كتابة المستفيدين المُراد إضافتهم إلى البطاقة، ثم الضغط على «إضافة مستفيد» بعد كتابة البيانات مثل الاسم وصلة القرابة.

11- الضغط على بند «تنفيذ ضم الأفراد» بعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات.

وتختلف خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية، أو من خلال التوجه لمكاتب التموين التابعة للمواطنين في المنطقة الجغرافية.

** الإجراءات المطلوبة لإضافة المواليد لبطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

1– تصفح بوابة مصر الرقمية من هنا.

2- إنشاء حساب جديد من خلال اتباع الخطوات المحددة لذلك.

3 – اختيار أيقونة التموين.

4 - اختيار إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا.

5- الضغط على «ابدأ الخدمة».

6- كتابة بيانات الأبناء رباعيا أو اسم الزوجة حال إضافة زوجة غير مقيدة للتموين.

7- تدوين الرقم القومي الخاص بالأبناء والمكون من 14 رقما.

8- تحديد صلة القرابة ثم الضغط على أيقونة إضافة.

9- تأكيد الطلب.