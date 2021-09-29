خطوات استخراج بطاقة التموين للفئات الأولى بالرعاية من موقع دعم مصر

يشهد محرك البحث العالمي جوجل، زيادة الحركة البحثية حول خطوات استخراج بطاقة التموين من موقع دعم مصر، خاصة بعد إتاحة وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة استخراج بطاقة التموين للفئات الأولى بالرعاية وإضافة المواليد أبنائهم أعمار 2005 وحتى 2015.

** خطوات استخراج بطاقة التموين من موقع دعم مصر

1 - تصفح موقع دعم مصر من هنا .

2 – يتم الضغط على بند خدمات تموينية للمواطنين.

3 - يتم اختيار إصدار بطاقة تموين جديدة.

4 – يتم الضغط على كلمة «أوافق» التي تظهر إلكترونيا ضمن الرسالة التحذيرية والخاصة بعقوبة التزوير في أي من بيانات البطاقة.

5 – تتم كتابة بيانات البطاقة الخاصة بالاسم رباعي.

6 – تتم كتابة الرقم القومي والمكون من 14 رقما بالبطاقة الشخصية.

7 – يتم إدخال رقم الموبايل الخاص بصاحب البطاقة ثم الضغط على كلمة «التالي».

8 – الضغط على كلمة إدخال الكود لإرسال رسالة عبر رقم الموبايل.

9 – يعقب ذلك اختيار «المحافظة ثم المديرية ثم الإدارة ثم مكتب التموين ثم اسم التاجر ثم عنوان السكن».

10 - الضغط على بند «التالي» من أجل كتابة المستفيدين المطلوب إضافتهم على البطاقة.

11 – الضغط على بند «تنفيذ إصدار بطاقة».

قرار وزير التموين الصادر منتصف يونيو 2021

ويحق لكل أسرة تنتمي للفئات التي حددها القرار الوزاري للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي أصدره منتصف شهر يونيو الماضي، وهم الفئات الأولى بالرعاية استخراج بطاقات تموين جديدة إذا كانوا غير مقيدين على منظومة الدعم التمويني، كما يحق لمن يمتلك بطاقات تموينية منهم إضافة أبنائهم للوصول بعدد أفراد البطاقة إلى 4 أفراد كحد أقصى.

** من هي الأسر التي ينطبق عليها لقب الفئات الأولى بالرعاية؟

- الأسرة التي لا يزيد دخلها عن 2400 جنيه إذا كان موظفا بجهة حكومية أو خاصة.

- الأسرة التي لا يزيد معاشها عن 1500 جنيه إذا كان من أصحاب المعاشات.

- أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة.

- الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.

- أصحاب الأمراض المزمنة وذوو الاحتياجات الخاصة.

- القصر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.

- العمالة الموسمية المؤقتة، والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون وعمال التراحيل والسائقون والمهنيون والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، والمتعطلون ومن في حكمهم.

- الحاصلون على مؤهلات دراسية وما زالوا بدون عمل، بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 2400 جنيه شهريا.

- أصحاب الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.