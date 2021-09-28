خطوات تنزيل المواليد في التموين لـ«الأولى بالرعاية» عبر منصة مصر الرقمية

أتاحت منصة مصر الرقمية، خدمة تنزيل المواليد في التموين بالنسبة للفئات الأولى بالرعاية، وذلك تنفيذا لقرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، والذي أصدره منتصف شهر يونيو الماضي، ويقضي بأحقية هذه الفئات في استخراج بطاقات تموين جديدة وتنزيل المواليد من أبنائهم في التموين.

رسالة منصة مصر الرقمية للفئات الأولى بالرعاية

وقالت منصة مصر الرقمية في رسالة نشرتها على صفحتها الرئيسية: «تنبيه.. لا يوجد حاليًا إضافة مواليد، يمكنك فقط إضافة الأبناء للأسر الأولى بالرعاية وذلك إذا كان راتبك أقل من 2400 جنيه أو معاشك أقل من 1500 ولا يزيد إجمالي أفراد البطاقة على 4 أفراد».

الفئات الأولى بالرعاية المتاح لهم خدمات عبر منصة مصر الرقمية

ونص قرار الدكتور علي المصيلحي والذي حمل رقم 62 لسنة 2021، على قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، والتي تمكن صاحبها من الحصول على سلع تموينية طبقا للدعم المقرر شهريا لكل فرد، وهذه الفئات هي:

1- المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي.

2- المستحقون لمعاش السادات.

3- المستحقون لمعاش مبارك.

4- المستحقون لمعاش تكافل وكرامة.

5- الأرامل.

6- المطلقات.

7- المرأة المعيلة.

8- أصحاب الأمراض المزمنة.

9- القصر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت.

10- العمالة المؤقتة.

11- العاملون بالزراعة.

12- البائعة الجائلين.

13- عمال التراحيل.

14 السائقون.

15- المهنيون.

16- الحرفيون.

17- المتعطلون ومن في حكمهم.

18- الحاصلون على مؤهلات دراسية ومازالوا بلا عمل بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 2400 جنيه شهريا.

19- أصحاب المعاشات في القطاع الخاص أو الحكومي بحد تأميني أقصى 1500 جنيه.

20- العاملون في الحكومة أو القطاع الخاص بحد تأميني أقصى 2400 جنيه.

21- ذوي الاحتياجات الخاصة.

منصة مصر الرقمية وتنزيل المواليد

وتشترط منصة مصر الرقمية عند تنزيل المواليد في التموين، ألا يزيد عدد أفراد البطاقة التموينية عن 4 أفراد بحد أقصى، فضلا عن اختيار مواليد 2005 وحتى 2015.

خطوات منصة مصر الرقمية لإضافة المواليد

1– الدخول إلى بوابة مصر الرقمية.

2- إنشاء حساب جديد.

3 – اختيار أيقونة التموين.

4 - اختيار إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا.

5- الضغط على «ابدأ الخدمة».

6- كتابة بيانات الأبناء رباعيا أو اسم الزوجة حال إضافة زوجة غير مقيدة للتموين.

7- تدوين الرقم القومي الخاص بالأبناء والمكون من 14 رقما.

8- تحديد صلة القرابة ثم الضغط على أيقونة إضافة.

9- تأكيد الطلب.