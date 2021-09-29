إلهام شاهين: «عندي غرفة مليئة بالجوائز.. بطلت أعدها»

قالت الفنانة إلهام شاهين إنها تستعد لتقديم فيلم سينمائي مختلف للقضاء على الأفكار المتخلفة التي تعاني منها الفتيات، ويحمل اسم «بنات صابرة»، موضحة أنها دائما ما تكون مهمومة بالقضايا التي تعاني منها الفتيات، والمرأة في المجتمعات، وكثيرًا ما سلطت الضوء عليها في أعمالها الفنية.

جاء ذلك خلال ندوة تكريمها على هامش مهرجان المسرح القومي لدورته الرابعة عشر، والتي أدارها المخرج جمال عبدالناصر، بحضور الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان.

وقالت إلهام شاهين إن التليفزيون يأتي في المرتبة الثالثة بالنسبة لها بعد السينما والمسرح، متابعة: «بحب المسرح جدًا وطموحي أشوفه أكبر من ذلك، وتوفير ميزانيات أكبر لجذب النجوم».

إلهام شاهين: «المسرح الخاص مش موجود بشكل قوي»

وتابعت: «المسرح الخاص مش موجود بشكل قوي، فيما عدا مسرح محمد صبحي، وهاني رمزي إمكانياته أكثر مما يقدمه ويستحق توفير الإمكانيات له».

وأشارت إلى أنها ضد التصنيفات للمؤمنين سواء سنة أو شيعة وغيره من هذه التصنيفات، مؤكدة إيمانها بكل الكتب السماوية والرسل، وتعمدت توضيح ذلك خلال زيارتي الأخيرة للعراق لحضور مهرجان بابل، مضيفة: «عندي غرفة مليئة بالجوائز، ولما تجاوزوا الـ100 جائزة بطلت أعد، وهذا مش غرور مني».

وحكت عن تواجد هند رستم في منزلها ذات مرة، وأخبرتها عن عدد الجوائز التي حصلت عليها، وفاجأتها هند رستم بقولها: «عيب لما تقولي كده قدامي، ده أنا هند رستم أخدت 7 جوائز دولية».

إلهام شاهين: مشروع فني يجمعني بالفنان محمد صبحي قريبًا

ومن جانبها، أعلنت الفنانة إلهام شاهين عن وجود مشروع فني يجمعها مجددًا مع الفنان محمد صبحي، واصفة إياه بأنه الأستاذ الذي عملت معه، وكثيرا ما تمنت تجديد التعاون بينهما.

قدمت إلهام شاهين مع محمد صبحي، وهى طالبة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، عددا من المسرحيات، باعتباره أستاذها، بخلاف عدد من الأفلام منها «عبقري خمسة، محامي تحت التمرين، حالة مراهقة».