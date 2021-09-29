قائمة فئات «كيا سبورتاج موديل 2022» في مصر وأسعارها

ما زالت حلقات زيادة الأسعار على عدد كبير من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي موديل العام الجديد 2022 داخل السوق المحلي مستمرة تحت مسمى «الأوفر برايس» بسبب نقص المعروض وزيادة الطلب من المستهلك المحلي؛ وضمن القائمة سيارة «كيا سبورتاج موديل 2022» والتي تحركت أسعارها حتى وصلت إلى 10 آلاف جنيه.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية قائمة أسعار طرازات «كيا سبورتاج موديل 2022»، وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة، حسب المُعلن من الوكيل المحلي للعلامة التجارية «كيا» في مصر.

قائمة أسعار كيا سبورتاج موديل 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ 5 فئات مختلفة التجهيزات، هي:

- الفئة الأولى بسعر 424.900 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 469.900 جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 504.900 جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 544.900 جنيه.

- الفئة الخامسة بسعر 549.900 جنيه.

القوة والأداء أهم مميزات كيا سبورتاج موديل 2022

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 140 حصانا، وعزم أقصى للدوران 168 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100كم/ ساعة في غضون 11.1 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد «4485 ملم الطول، 1855 ملم العرض، 1635 ملم الارتفاع، 2670 ملم طول قاعدة العجلات».

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 173 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 466 لتر.

- تتوافر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية للحماية من مخاطر الحوادث، بالإضافة إلى نظام فرامل ABS المانعة للانغلاق وبرنامج ESP للتوازن الإلكتروني، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، جنوط رياضية عريضة مقاس 17 بوصة، و19 لأعلى فئة».