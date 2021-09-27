أسعار «بي واي دي F3 موديل 2022» بعد الزيادة الأخيرة بسبب الأوفر برايس

طرحت العديد من شركات السيارات مؤخرا، عدة طرز مختلفة داخل السوق المحلي، موديل العام الجديد 2022، بعد تحرك أسعارها بسبب ظاهرة «الأوفر برايس»، وزيادة الطلب، وقلة المعروض، من عدد من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي، وضمن القائمة طراز «بي واي دي F3 موديل 2022».

وكانت أسعار السيارة «بي واي دي F3 موديل 2022»، ارتفعت مع بداية شهر سبتمبر الجاري، بقيمة وصلت إلى 5 آلاف جنيه حسب الزيادة السعرية الرسمية المُعلن عنها من الوكيل المحلي للعلامة الصينية في مصر؛ وبعد أيام ارتفعت أسعار السيارة بقيمة وصلت إلى 3 آلاف جنيه زيادة غير رسمية معلن عنها من قبل الموزعين المعتمدين للسيارة، بسبب ظاهرة «الأوفر برايس»؛ وخلال الأيام الماضية ارتفعت أسعار السيارة من جديد بقيمة وصلت إلى 3 آلاف جنيه بسبب «الأوفر برايس» حسب المُعلن من عدد من الموزعين للسيارة في السوق المحلي.

قائمة أسعار السيارة «بي واي دي F3 موديل 2022»

تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بفئتين:

- الفئة الأولى «مانيوال» بسعر 191 ألف جنيه.

- الفئة الثانية «أوتوماتيك» بسعر 211 ألف جنيه.

أهم مواصفات وتجهيزات السيارة «بي واي دي F3 موديل 2022»

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، وينتج قوة قدرها 108 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 134 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، و5 سرعات في النسخة المانيوال.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 12.1 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد 4533 ملم الطول، و1705 ملم العرض، و1490 ملم الارتفاع، و2600 ملم طول قاعدة العجلات.

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 170 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 360 لترا.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 180 كم/ ساعة.

التجهيزات ووسائل الأمان

- السيارة الجديدة مزودة بعدة تجهيزات ومواصفات للأمان، من بينها وسادتين هوائيتين، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، وجنوط رياضية 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية LED، ومكيف هواء، وباور ستيرنيج، وعجلة قيادة قابلة للتعديل، ومرايات جانبية كهربائية، إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة، ولوحة عدادات مضيئة LED، وزجاج أمامي مظلل، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي، وخاصية فتح وغلق الشنطة الخلفية بدون مفتاح، وعجلة القايدة متحركة.