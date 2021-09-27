تعرف على شروط الحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري

يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في امتلاك الوحدات السكنية، عن خطوات الحصول على مبادرة التمويل العقاري، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، وهم الشريحة الأكبر التي تستهدفها مبادرة التمويل العقاري، حيث خصص البنك المركزي، 100 مليار جنيه، لتمويل الوحدات السكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، التى جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، يرغب في امتلاك مسكن خاص، بفائدة متناقصة 3 %، وفترة سداد تصل إلى 30 سنة كحد أقصى، وتخص هذه المبادرة فئتي محدودي ومتوسطي الدخل من المواطنين.

وترصد السطور التالية، خطوات الحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري، وفقا لما صدر عن البنك المركزي، عقب إعلانه رسميا عن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية الجديدة.

خطوات الحصول على شقة التمويل العقاري

تمر عملية الحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري بعدد من الخطوات، يجب أن يتبعها المواطن الراغب فى الاستفادة من المبادرة، وفقا لما صدر عن البنك المركزي، بشأن مبادرة التمويل العقاري.

وتبدأ خطوات الحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري، بأن يقوم المواطن بتقديم طلب، وسداد مقدم الحجز، بهدف الحصول على خطاب بالشقة المخصصة له، ثم تأتى مرحلة الذهاب إلى مقر صندوق الإسكان الاجتماعي لتسليم الملفات الخاصة بالشقة لتحميلها على النظام المخصص في الصندوق.

استعلام ميداني عن الوحدة

وبعد الانتهاء من إعداد المستندات، يرسل الصندوق بيانات الوحدة السكنية إلى الشركة بهدف الاستعلام الميداني عن الوحدة، ومحل إقامة العميل وطبيعة عمله، ومن ثم يصدر قرارا من جهات التمويل لبدء التنفيذ بعد الانتهاء من الاستعلام، وتسجيل الموافقة الائتمانية على النظام، وبعدها يتم التواصل بين الصندوق العميل في حال حصوله على الموافقة، لمعرفة النظام الخاص بالدفع والقيمة المطلوبة، واستكمال البيانات.

التوجه للبنك لكتابة العقود

وأخيرا يتوجه العميل إلى البنك الخاص به، بهدف استكمال البيانات، وكتابة العقود الثلاثية للوحدة السكنية، بحيث يوقع المالك على العقد كطرف أول بائع، والعميل طرف ثان مشتري، وتكون جهة التمويل طرف ثالث ممول للوحدة السكنية.