حظك اليوم برج العقرب الخميس 30-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج العقرب غيرته الشديدة على المقربين منه، وهذا ما يجعله على خلاف دائم معهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر في منزل الحظ يجعلك تكسب التقدير وتحقق تطورا ونجاحا، فقط حافظ على السرية والكتمان.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

اليوم تساعدك الأفلاك على تحقيق تفاهم مع من حولك، وتحركهم بذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ميس حمدان، ويوافق تاريخ ميلادها 31 أكتوبر.