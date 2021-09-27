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محمود مسلم

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 27-9-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:05 ص | الإثنين 27 سبتمبر 2021
برج العقرب

برج العقرب

الشخصية الغيورة يعد أبرز صفات مولود برج العقرب، كما يعرف عن صاحب هذا البرج أنه لا يسمح لهم بالابتعاد بسهولة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر في منزل المدخرات ويساعدك ذلك على حل المشاكل بموضوعية.. تخطط جيدا للمستقبل وتقوم بتنمية مكاسب.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

يمكنك اليوم أن تقترب بلطف ممن حولك، وقد تكتشف أمورا خافية تنفعك في المستقبل.

 

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

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