حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 28-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب شخص موزون وهاديء، ويفضل الكتمان والغموض إلى حد كبير، ولكنه صادق ومخلص، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تدير شئونك بنجاح، وتحصل على مساعدات مفيدة في خطواتك القادمة.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

اليوم مناسب للاقتراب ممن تحب، وقد تساعدك الظروف على اكتشاف أمور خافية، فقط حافظ على الكتمان.

من أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة كيتي بيري 25 أكتوبر.