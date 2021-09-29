حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 29-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مواليد برج العقرب بالتركيز العالي، فعندما يضعون الهدف أمامهم لا يسمحون لأي شيء بأن يشتتهم عنه، كما يتصفون بالشجاعة فهم لا يخافون من التحديات التي تواجههم، فهم يتمتعون بدرجة عالية من القوّة والجُرأة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في منزل الحظ يمدك برغبة في المعرفة والتطوّر والتعاون مع الجميع.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

رغم الضغوط.. فينوس والقمر داعمان وقد يقودك ذلك لتحقيق تواصل أفضل مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.