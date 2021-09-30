حظك اليوم برج الميزان الخميس 30-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الميزان أنّه غالبًا ما يختار الحل الوسط الذي يرضي جميع الأطراف، ولا يجعل أحد يشعر بالنفور منه أو من غيره، وذلك بشكل دقيق ومنظم يثير إعجاب من حوله، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر في وضع معاكس وقد تعيش اليوم فترة دقيقة تتطلب منك التصرف بحكمة وتحفظ.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

حاول اليوم أن ترى الإيجابيات فيمن حولك مثلما ترى السلبيات.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.