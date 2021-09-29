حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 29-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يواجه مولود برج الميزان مشكلة في التخلّي عن حريته والالتزام بعلاقة عاطفية. كما أنه في حال ارتباطه يكون شريكاً مثالياً ورومانسياً ومحبوباً بمجرد أن يلتزم في علاقة عاطفية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

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حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

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ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة الراحلة مديحة سالم، ويوافق تاريخ ميلادها 2 أكتوبر.