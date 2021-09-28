حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 28-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يواجه مولود برج الميزان مشكلة في التخلّي عن حريته والالتزام بعلاقة عاطفية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

القمر في منزل الحظ يجعلك مرنا، وتستطيع أن تحقق فائدة ترجوها.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

قد تقوم اليوم بنشاطات تجلب لك السعادة والمتعة.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة ديانا حداد ويوافق تاريخ ميلاده 1 أكتوبر.