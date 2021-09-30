حظك اليوم برج القوس الخميس 30-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس يعرف بشخصيته النارية فهو يعتبر من الأشخاص سريعي الغضب ولكن سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه بأسرع وقت وربما يقدم الاعتذارات، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

تنافر القمر وبلوتو في منزلي المال يدفعك للبحث عن حقوقك، فقط كن حذرا في إدارتك للنواحي المهنية والمادية وتجنب التسرع.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم على الاقتراب ممن تحب وعلى اكتشاف أمور خافية وقد تطمئنك معلومات.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.