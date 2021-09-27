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محمود مسلم

حظك اليوم برج القوس الاثنين 27-9-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:04 ص | الإثنين 27 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج القوس

حظك اليوم برج القوس

يميل مولود برج القوس إلى اللقاءات العائلية، فهم يقضون أوقاتا ممتعة مع أسرهم، كما أنهم يميلون لاكتشاف كل ما هو جديد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر في مواجهة برجك.. لا تتسرع في تصريحاتك وقراراتك واحمِ حقوقك، ولا تعطِ وعودا لا يمكنك الالتزام بها.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

إذا كنت متزوجا تذكّر اليوم أن أفضل حل هو التفاهم بهدوء مع شركاء الحياة.. احرص على ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

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