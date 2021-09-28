حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 28-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج القوس بطبيعته النارية، فهو من الأشخاص سريعي الغضب ولكن سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في مواجهة برجك ما يضع العراقيل في طريقك، لا تتسرع اليوم في قراراتك وانتبه لحقوقك واعتمد اللباقة.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

من المهم اليوم ألا ترفض الحوار مع شريك حياتك وكن متفهما للاختلاف.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان وائل جسار، ويوافق تاريخ ميلاده 22 نوفمبر.