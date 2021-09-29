محاكاة لمكافحة حريق في مركز العيون بجامعة المنصورة

أجرى مركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة، وإدارة السلامة والصحة المهنية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية بالدقهلية، تجربة محاكاة لمكافحة الحريق والإخلاء الآمن بمبنى مركز طب وجراحة العيون، التي تهدف إلى تدريب الأطقم الطبية والعاملين بالمركز على الآلية الصحيحة للتعامل حال حدوث طارئ وتطبيق ذلك عملياً، وجرى تنفيذ التجربة بإشراف فريق من إدارة الحماية المدنية بالدقهلية، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، وإشراف الدكتور محمود المليجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قيادات مركز العيون تحضر محاكاة مكافحة حريق

وحضر المحاكاة الدكتور وليد أبو سمرة، مدير مركز طب وجراحة العيون، والدكتور أمجد النقراشي، نائب مدير المركز، والمهندسة رشا سيد أحمد، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وناريمان الإتربي، رئيس قسم الجودة، وحاتم عبد القادر، مسؤول السلامة والصحة المهنية بمركز طب وجراحة العيون، وتحت إشراف اللواء شريف النحاس، مدير إدارة الحماية المدنية بالدقهلية، والمقدم ياسر البردويلي، وكيل إدارة الحماية المدنية ورئيس قسم الإنقاذ البري بالدقهلية، والمقدم أحمد يحيى، رئيس قسم الإطفاء، الرائد محمد نور، رئيس قسم الوقاية.

إخلاء المركز والدفع بعربتي إطفاء

بدأت المحاكاة من خلال إجراء اتصال من إدارة الجامعة بنشوب حريق، وانبعاث أدخنة بكافتيريا المركز تبعه تنفيذ إجراءات مكافحة الحريق من خلال الدفع بسيارتي إطفاء، وتم إخلاء المركز من المرضى بواسطة الأطقم الطبية المدربة والعاملين باتباع العلامات الإرشادية للوصول إلى نقاط التجمع الآمن، وتم استدعاء فريق الطوارئ من وحدات المطافئ ووحدات الإنقاذ السريع والإسعاف لتنفيذ عملية إنقاذ بعض العاملين المحاصرين في الأدوار العليا، باستخدام معدات الإنقاذ والسلالم الكهربائية الخاصة بالدفاع المدني، وذلك لمواجهة الطوارئ المحتملة.

تنفيذ المحاكاة سبقه عدة تدريبات مستمرة للعاملين بالمركز على كيفية مواجهة الحرائق، واتباع التعليمات أثناء حدوث الحرائق، وكيفية التواصل مع فرق الطوارئ، وهدفت التجربة إلى إجراء محاكاة حقيقية لمكافحة الحرائق، وإخلاء المرضى والأطقم الطبية والعاملين في حالات الطوارئ وبهدف رفع درجة استعداد العاملين بالمبنى لمواجهة الطوارئ المحتملة من خلال رفع الوعي لديهم، ومنع التدافع والحفاظ على الأرواح، طبقاً لخطة الإخلاء المُعدَّة مُسبقاً من قبل إدارة السلامة والصحة المهنية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأعقب تجربة المحاكاة تكريم فريق إدارة الحماية المدنية، لما بذلوه من جهود في تنفيذ تجربة الإخلاء الآمن.