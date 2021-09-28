جامعة المنصورة: 54% من طلاب الكليات تلقوا لقاح كورونا

طالبت جامعة المنصورة الطلاب القدامى الذين تخلفوا عن التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا بسرعة التسجيل وأخذ اللقاح، وحذرت من أنه لن يسمح لغير المطعمين بدخول الحرم الجامعي.

وأكدت الجامعة أنه جرى التنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة لسرعة الانتهاء من تطعيم طلاب الجامعات قبل بداية العام الدراسي الجديد.

إضافة خانة «طالب جامعي» بموقع الصحة

وبحسب بيان الجامعة، أعلنت وزارة الصحة عن إضافة خانة جديدة طالب جامعي على الموقع الخاص بتلقي اللقاح التابع لوزارة الصحة «https://egcovac.mohp.gov.eg»، وستصل من يختار تلك الخانة من طلاب الجامعة رسالة خلال 72 ساعة للتوجه للتطعيم في أقرب مركز لقاحات لمحل سكنه.

الجامعة: 54% من الطلاب حصلوا على التطعيم

وانتهت المرحلة الأولى من تطعيم الطلاب القدامي بلقاحات فيروس كورونا، وبلغت نسبة من تلقوا التطعيم 54.4%، وحققت كلية الآداب أكبر عدد الطلاب تلقوا التطعيم بإجمالي 10294 طالبا، وكانت كلية التمريض صاحبة أكبر نسبة تطعيم لطلابها بنسبة 91% من عدد الطلاب المقيدين، وفي الوقت نفسه بدأت الجامعة في إعطاء الجرعة الثانية للطلاب القدامي.

واشترطت الجامعة على الطلاب الجدد اللذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، أخذ الجرعة الأولي من لقاحات فيروس كورونا، قبل إجراء الكشف الطبي اللازم للالتحاق بالجامعة، أما الطلاب الجدد الذين لم يبلغوا سن 18 عاما، فسيتم الإعلان عن مواعيد تلقيهم للقاح بعد بلوغهم سن التطعيم المقرر.