عبد المنعم السيد: مليار عملية مصرفية إلكترونية بـ2.8 تريليون جنيه في 2020-2021

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن موافقة البنك المركزي المصري على منح تراخيص تقديم خدمة قبول المدفوعات اللاتلامسية من خلال التليفون المحمول يحقق أهداف الدولة لتحقيق، مضيفا أن الدولة وضعت استراتيجية لتحقيق الشمول المالي، منها تقليل استخدام الفلوس الكاش إلى جانب التعامل عن طريق البنوك والتحويلات في محاولة للتحول إلى مجتمع لا نقدي، بعد إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

«الدراسات الاقتصادية»: زيادة كبيرة في نمو وتطوير العمليات المصرفية الإلكترونية

وتابع «السيد» في بيان، أن القطاع المصرفي يشهد زيادة كبيرة في نمو و تطوير العمليات المصرفية الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه خلال العام المالي 2020/ 2021 شهد تنفيذ ما يزيد عن المليار عملية مصرفية الكترونية بقيمة تجاوزت 2.8 تريليون جنيه، في حين أن عام 2019 / 2020 جرى تنفيذ 700 مليون عملية 1.9 تريليون جنية أي بزيادة 35%.

«السيد»: قبول المدفوعات اللاتلامسية تمثل نقلة نوعية في تسهيل المعاملات المالية الإلكترونية

وأوضح «السيد» أن قبول المدفوعات اللاتلامسية تمثل نقلة نوعية في تسهيل المعاملات المالية الإلكترونية، فمن خلال هذه الخدمة لن يكون هناك حاجة لاستخدام نقطة البيع الالكتروني جهاز السحب الموجود عند التجار، إذ يجرى استخدام الموبايل بدلا منه، كما يستطيع التاجر قبول مدفوعات البطاقات «فيزا ATM» مباشرة على موبايلاتهم دون الحاجة إلى أجهزة إضافية.

وتابع: «في تلك الحالة سيقوم التاجر بتحميل ابليكشن( تطبيق) على الموبايل، وربطه بحسابه البنكي، وبذلك يستطيع أي مشتري أو زبون سيتم التعامل معة تحويل جميع معاملات الشراء التي يتم القيام بها إلى حساب التاجر مباشرة بسرعة وأمان».

وأكد أن مزايا التطبيق الجديد متعددة أبرزها عدم الحاجة إلى الأجهزة أو الماكينات ( ماكينة نقاط البيع الإلكتروني) سواء شراء أو تأجير أو صيانتها، بالإضافة إلى التوسع في إدراج فئات صغار التجار الجدد.