حظك اليوم الخميس 30-9-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

طالع الأبراج الفلكية يحظى باهتمام عدد كبير من المواطنين كونها تخبرهم ببعض الأسرار، وذلك وفقًا لأبراجهم الفلكية يوميًا وما تحمله من تنبؤات لمستقبلهم، لذا تقدم «الوطن» في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية لقرائها حظك اليوم وتوقعات الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 30-9-2021 على الصعيد المهني

اليوم ينصحك الفلك بالنظر للمستقبل وعدم الالتفات للماضي، وتجنب الصدام مع من حولك.

حظك اليوم برج الحمل 30-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك يدفعك للتركيز على إصلاح أمور وعليك أن تتحمل مسئولياتك عن طيب خاطر، ولا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل فيكتوريا بيكهام، ويوافق تاريخ ميلادها 17 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 30-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك بالقدرة على الإقناع وعليك اليوم أن تنتهز الفرص.

حظك اليوم برج الثور 30-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات، تبدو اليوم بكامل لياقتك وتسطع بالأفكار والنشاط والمشاعر.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 30-9-2021 على الصعيد المهني

القمر وبلوتو متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تراجع جيدا خطواتك المهنية وتنظم مصروفاتك والتزاماتك المالية.

حظك اليوم برج الجوزاء 30-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تهتم بضبط حركتك وكلماتك كي لا تخسر من يؤيدك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان إيهاب فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 30-9-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تمضي في معالجة بعض المشاكل كي لا تترك المشاكل تتفاقم.

حظك اليوم برج السرطان 30-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك اليوم تألقا وسحرا وجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 30-9-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تعمل في صمت، وأن تحافظ على الكتمان وأن تبتعد عن الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الأسد 30-9-2021 على الصعيد العاطفي

تنافر القمر مع بلوتو بمنزلي الصحة يطالبك أن تهتم بصحتك، وعليك أن تستمع لصوتك الداخلي ولا تتحدث عن أخبارك وحياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة رزان مغربي، ويوافق تاريخ ميلادها 19 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 30-9-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويدفعك اليوم نحو المضي بثقة وجرأة، وقد يدفعك الفضول لبحث أمرٍ ما وتتخذ قرارات صائبة.

حظك اليوم برج العذراء 30-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الحادي عشر يعدك اليوم بأوقات حلوة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء النجمة الهندية كارينا كابور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 30-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد تعيش اليوم فترة دقيقة تتطلب منك التصرف بحكمة وتحفظ.

حظك اليوم برج الميزان 30-9-2021 على الصعيد العاطفي

حاول اليوم أن ترى الإيجابيات فيمن حولك مثلما ترى السلبيات.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة الراحلة مديحة سالم، ويوافق تاريخ ميلادها 2 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 30-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك تكسب التقدير وتحقق تطورا ونجاحا، فقط حافظ على السرية والكتمان.

حظك اليوم برج العقرب 30-9-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تساعدك الأفلاك على تحقيق تفاهم مع من حولك، وتحركهم بذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 30-9-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر وبلوتو في منزلي المال يدفعك للبحث عن حقوقك، فقط كن حذرا في إدارتك للنواحي المهنية والمادية وتجنب التسرع.

حظك اليوم برج القوس 30-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم على الاقتراب ممن تحب وعلى اكتشاف أمور خافية وقد تطمئنك معلومات.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 30-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تبقى هادئا إذا حدث ما يعكر صفو مزاجك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 30-9-2021 على الصعيد العاطفي

انتبه لأن علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك تحتاج اليوم لتفهم وعناية جادة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي محمد علي كلاي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 30-9-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي الصحة، ومن المهم اليوم أن تنظم جهودك وتعتني بصحتك، ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الدلو 30-9-2021 على الصعيد العاطفي

قد تشعر بالتشوش وعليك أن تتأنى في أقوالك مع شريك حياتك أو من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 30-9-2021 على الصعيد المهني

اليوم تعمل بكل حماس، ويدفعك ذلك لإيجاد حلول مبتكرة لكل مشكلة في طريقك.

حظك اليوم برج الحوت 30-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر داعمان وقد تكون اليوم على موعد مع السعادة والحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.