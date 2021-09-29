حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 29-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العذراء بحبه للنظام والترتيب كما أنه شخص ناقد بدرجة كبيرة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

الوضع الفلكي يدعم مشاريعك ويمدك باليقظة وتنجز مشروعاتك اليوم بثقة وجرأة وقد تبدأ جديدا.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

القمر في منزل الأصدقاء قد يدفعك اليوم نحو إقامة احتفالات تجمعك بالأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء النجمة الهندية كارينا كابور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 سبتمبر.