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محمود مسلم

بريد الوطن..همس النسيم

كتب:

الوطن
08:23 م | الأربعاء 29 سبتمبر 2021
همس النسيم

همس النسيم

تعالِى إلىَّ لنعلو السحابا

ونملأ كف الزمان الرضابا

وتصحو النجوم على راحتينا

وتغدو الملائك منا اقترابا

تسبِّح للحب فى مقلتينا

وتمحو صحائف ضجت عتابا

ونمضى كهمس النسيم لورد

سقاه نداه بعطر فذابا

تعالِى لحضنى وزيدى التصاقا

فتسرى الحياة رحيقاً مذابا

لماذا ابتعادك عن مقلتى

أصار الحنين لديك سرابا؟

أجيبى نداء الحبيب المشوق

وفى مقلتيك قرأت الجوابا

فهذا براقى ببابك يرنو

فهيا نطير وحلمى مجابا

 

سامح لطف الله

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