بريد الوطن..همس النسيم
كتب:
الوطن
08:23 م | الأربعاء 29 سبتمبر 2021
همس النسيم
تعالِى إلىَّ لنعلو السحابا
ونملأ كف الزمان الرضابا
وتصحو النجوم على راحتينا
وتغدو الملائك منا اقترابا
تسبِّح للحب فى مقلتينا
وتمحو صحائف ضجت عتابا
ونمضى كهمس النسيم لورد
سقاه نداه بعطر فذابا
تعالِى لحضنى وزيدى التصاقا
فتسرى الحياة رحيقاً مذابا
لماذا ابتعادك عن مقلتى
أصار الحنين لديك سرابا؟
أجيبى نداء الحبيب المشوق
وفى مقلتيك قرأت الجوابا
فهذا براقى ببابك يرنو
فهيا نطير وحلمى مجابا
سامح لطف الله
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