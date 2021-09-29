بريد الوطن..همس النسيم

تعالِى إلىَّ لنعلو السحابا

ونملأ كف الزمان الرضابا

وتصحو النجوم على راحتينا

وتغدو الملائك منا اقترابا

تسبِّح للحب فى مقلتينا

وتمحو صحائف ضجت عتابا

ونمضى كهمس النسيم لورد

سقاه نداه بعطر فذابا

تعالِى لحضنى وزيدى التصاقا

فتسرى الحياة رحيقاً مذابا

لماذا ابتعادك عن مقلتى

أصار الحنين لديك سرابا؟

أجيبى نداء الحبيب المشوق

وفى مقلتيك قرأت الجوابا

فهذا براقى ببابك يرنو

فهيا نطير وحلمى مجابا

سامح لطف الله

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