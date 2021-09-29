بريد الوطن..راجع تعويضات أصحاب منازل «السكر والليمون» يا محافظ القاهرة

يا حكومة نحن سكان حارة السكر والليمون بمنطقة الملك الصالح بمصر القديمة، الواقعة خلف سور مجرى العيون، الذى يشهد تطويراً حالياً، نشكو من قلة مبالغ التعويضات التى تمنحها الحكومة لأصحاب المنازل والمحلات ومستأجريها، مقابل إخلاء محالهم ومساكنهم تمهيداً لهدمها ضمن مشروع تطوير السور، وكنا نأمل أن ترتفع مبالغ التعويضات إلى الحد الذى يسمح لنا بأن نحصل على مساكن ومحلات بديلة فى مناطق أخرى مناسبة لظروف عملنا ومدارس أبنائنا، علماً بأن منطقتنا الحالية حيوية للغاية، وقريبة من منطقة وسط البلد، ولن نجد لها بديلاً فى حال انتقلنا منها إلى أى منطقة أخرى. لذا نناشد السيد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مراجعة التعويضات التى تُمنح للسكان ومستأجرى المحلات بحيث تناسب احتياجاتهم وأسعار العقارات البديلة.

عن السكان: «م. ص»

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