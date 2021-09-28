تعرف على تفاصيل وظائف مدارس «ستيم» 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وظائف مدارس ستيم «مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا» للمعلمين الراغبين في العمل بالمدارس بنظام المأمورية، مؤكدة في بيان لها، أن التقديم ينتهي يوم 30 سبتمبر الجاري.

أوضحت الوزارة أنه يشترط في المتقدم أن يكون من المعينين بوزارة التربية والتعليم بمدارس التعليم العام فقط، وليس تعليما فنيا أو أزهريا.

طريقة التقديم على وظائف مدارس ستيم

-أن يقوم المتقدم بالتسجيل على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

-التأكد من كتابة البريد الإلكتروني.

-إحضار أصل صحيفة أحوال حديثة معتمدة بخاتم الشعار.

التخصصات المطلوبة في وظائف مدارس ستيم

-لغة عربية.

-لغة إنجليزية.

-كيمياء.

-فيزياء.

-لغة فرنسية.

-لغة ألمانية.

-رياضيات.

-أحياء.

-أخصائي اجتماعي.

-أخصائي نفسي.

-جيولوجيا.

-دراسات اجتماعية.

-حاسب آلي.

-أمين مكتبة.

-معلم تربية.

-معلم تربية رياضية.

-مسئول شبكات.

-معلم تربية فنية.

-معلم مواطنة.

فروع مدارس ستيم على مستوى الجمهورية

-مدرسة الأقصر الثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا مدينة طيبة الجديدة بالأقصر.

-مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بأسيوط.

-مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر بنين.

-مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالمنيا.

-مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ببرج العرب الإسكندرية -مدينة برج العرب الجديدة.

-مدرسة الإسماعيلية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الإسماعيلية.

-مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالغربية.

-مدرسة المتفوقات في العلوم والتكنولوجيا سرس الليان بالمنوفية.

-مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالمنوفية بنين السادات.

-مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بقنا.

-مدرسة كفر الشيخ للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمدينة كفر الشيخ.

-مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالدقهلية.

-مدرسة المتفوقات للعلوم والتكنولوجيا المعادي.

-مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالبحر الأحمر.

-مدرسة سوهاج للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا سوهاج الجديدة.

-مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالقليوبية العبور.

-مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالشرقية.

-مدرسة بني سويف للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بني سويف الجديدة.

-مدرسة الفيوم للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الفيوم.